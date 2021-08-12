فشل مهمة فضائية هندية لوضع قمر في المدار

الوكيل الإخباري - تعرضت وكالة الفضاء الهندية لانتكاسة أثناء محاولة وضع قمر صناعي لمراقبة الأرض في المدار، وذلك بسبب خلل فني بعد دقائق من إطلاق الصاروخ الذي يحمل القمر الصناعي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.



وقالت المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء في بيان على موقعها الإلكتروني الأداء في المرحلتين الأولى والثانية كان طبيعيا. لكن الاشتعال في المرحلة العليا لم يحدث بسبب خلل فني ولم يتسن إنجاز المهمة على النحو المنشود.

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وأطلقت الهند القمر الصناعي، الذي كان يستهدف المراقبة السريعة للكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والعواصف الرعدية، في الساعة 13 بتوقيت جرينتش من مركز ساتيش داون للفضاء في سريهاريكوتا في جنوب البلاد.

المصدر - البيان