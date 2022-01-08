فك لغز الكوخ الغامض على القمر

الوكيل الإخباري - فكت صور حديثة لغز الكوخ الغامض على القمر حيث أثبتت أنه مجرد صخرة،



وكان العلماء أطلقوا على الشكل الذي ظهر في صور التقطها برنامج الفضاء الصيني على سطح القمر، والذي تبين فيما بعد أنه صخرة .

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وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، وفق موقع قناة الحرة، التقطت مركبة "Yutu-2" الصينية في نوفمبر الماضي صورة "لشيء غريب على سطح القمر" والتي أظهرت مسطحاً يشبه مكعباً هندسياً، حيث بدا شكله دقيقاً جداً بحيث لا يمكن أن يكون مجرد صخرة على القمر.



ونقلت الصحيفة عن موقع تابع لإدارة الفضاء الصينية، أن "الشكل الهندسي المثالي على ما يبدو كان مجرد خدعة في الصورة للزاوية والضوء والظل" والتي تبين أنها مجرد صخرة.

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