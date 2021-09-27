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الإثنين، 27-09-2021 02:11 م

فنان يسرق آلاف الدولارات من متحف بحيلة غريبة في شمال الدنمارك

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الوكيل الإخباري - أخذ فنان دنماركي 534 ألف كرونر (84 ألف دولار) نقداً من أحد المتاحف، بغرض دمج المبلغ ضمن عمل فني، ثم غيّر الفنان اسم العمل الفني إلى "خذ المال واهرب".

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين، أن الفنان ينس هانينج، كان قد اتفق مع "متحف كونستن"، في شمال الدنمارك، على أنه سيقترض المال من أجل تكرار عمل سابق.

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ولكن عندما قام مسؤولو المتحف الموجود في مدينة آلبورج، بفتح الصندوق الذي شحنه لهم هانينج، كانت الأموال غير موجودة في العمل الفني كما هو متفق عليه، كما تم تغيير اسم العمل الفني.


وقال هانينج لمحطة "دي آر" إن "العمل الفني هو أنني أخذت أموالهم".


ويرغب "متحف كونستن" حالياً في أن يعيد هانينج المبلغ إليه، إلا أن الأخير يرفض ذلك.


ويبحث المتحف حالياً ما إذا كان سيقوم بإبلاغ الشرطة عن هانينج في حال لم يعد الأموال بحلول انتهاء المعرض الذي كان من المقرر عرض العمل فيه، في يناير/كانون الثاني المقبل.

 

المصدر - العين الإخبارية 

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