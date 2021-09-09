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الخميس، 09-09-2021 10:02 ص

فندق سورسا النباتي يلتزم بمنتجات خالية من القسوة في أميركا

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الوكيل الإخباري - عندما افتتح أبوابه قبل عامين وسط فدانين من المشاهد الطبيعية الخلابة، كان «سورسا» أول فندق نباتي في المملكة المتحدة، يقدم قائمة وجبات نباتية بالكامل بروح خالية من القسوة، وفقاً لصحيفة «ذا ميرور».

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عندما افتتح أبوابه قبل عامين وسط فدانين من المشاهد الطبيعية الخلابة، كان «سورسا» أول فندق نباتي في المملكة المتحدة، يقدم قائمة وجبات نباتية بالكامل بروح خالية من القسوة، وفقاً لصحيفة «ذا ميرور».

وقد أفيد أن جميع المنتجات المستخدمة، سواء أكانت الأزياء الرسمية أم أدوات التنظيف، مصنوعة من منتجات خالية من القسوة وقد التزم مالكا الفندق، جاك ماكلارين - ستورات وأمه ساندرا، باستخدام المنتجين المحليين ما أمكن، والتزود بطاقتهم من خلال شركة «ايكورتيرسيتي»، وهي شركة الطاقة النباتية الوحيدة في البلاد وقد قال مالكا الفندق لصحيفة «ذا ميرور» انهما في مهمة لـ«إثبات أن الطعام اللذيذ لا يجب أن يأتي على حساب الحيوانات أو الكوكب».

 

وكجزء من هذا الالتزام بالمجتمع والاستدامة، فإنه مع كل وجبة مكونة من خمسة أطباق يتم تقديمها، يجري تعويض انبعاثات الكربون عن طريق زراعة شجرة واحدة بالاقتران مع «نداء الأرض الخضراء».

المصدر - البيان 

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