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السبت، 09-10-2021 02:58 م

فنزويلا تنوي اعتماد إشارات مرورية في المطاعم لتشخيص كورونا

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الوكيل الإخباري - تعتزم فنزويلا نصب "إشارات مرورية" عند مداخل الأماكن العامة والمطاعم للتحقّق من الوضع اللقاحي للزبائن، على ما قال الرئيس نيكولاس مادورو في تصريحات متلفزة يوم الجمعة.

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قال الرئيس الفنزويلي: نحضّر إشارات مرورية  للمطاعم والأماكن العامة تُضاء بالأخضر عندما يكون الشخص ملقّحا والبرتقالي عندما يكون غير ملقّح لكن سالما من المرض والأحمر عندما يكون غير ملقّح مع فحص إيجابي النتيجة (يثبت إصابته) خلال مدّة 21 يومًا"، مشيرًا إلى البدء بتطبيق هذا النظام في أواخر تشرين الأول.

ويستند هذا النظام إلى قاعدة بيانات تسمح بمعرفة ما إذا كان الشخص مطعّما بمجرّد إبراز بطاقة الهوية، وفق ما أوضحت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز.

 

وقال نيكولاس مادورو "وصلنا اليوم إلى نسبة 50 بالمئة من الملقّحين ونحن ننوي رفعها إلى 70 بالمئة بحلول 31 تشرين الأول"، محذّرًا من تزايد الإصابات الذي سجّل مؤخّرًا في كراكاس.

وبحسب المعطيات الرسمية، سجلت في فنزويلا حوالى 380 ألف إصابة بكوفيد-19 و4576 حالة وفاة. غير أن ممثّلين من قطاع الصحة وجمعيات دولية يشكّكون في هذه الأرقام باعتبارها أدنى من الواقع.

 

المصدر - لبنان 24 

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