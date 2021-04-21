الأربعاء 21-04-2021
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الأربعاء، 21-04-2021 12:54 ص

فوائد سحرية للبطيخ... كيف يمكن انتقاء أفضل ثمرة منه ؟

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الوكيل الاخباري - نصح استشاري تغذية مصري، بتناول البطيخ بعد الإفطار وعلى وجه الخصوص مع ارتفاع درجات حرارة الجو، ما يساعد على ترطيب الجسم، نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من الماء.

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إلى جانب تزويد الجسم بالرطوبة، فإن البطيخ يعزز جهاز المناعة، ويساعد في فقدان الوزن لأنه غني بالماء والألياف التي تحد من الشهية . 

وقال الدكتور أحمد دياب استشاري التغذية العلاجية، إن البطيخ الأحمر يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم، والحماية من الجفاف، وخفض درجة حرارة الجسم، وضغط الدم.

 

ونصح الخبير عند شراء الفاكهة باختيار ثمرة ذات شكل ثابت ومتماثل ولا تحتوي على جروح أو خدوش مع قشرة لامعة وبقعة صفراء كبيرة، والتي تشير إلى أنها قضت وقت كافيا في النضج (البقعة البيضاء تشير إلى عدم نضوجها بشكل كاف).

 

المصدر - سبوتنك 

 




 

 


 

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