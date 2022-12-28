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الأربعاء، 28-12-2022 10:03 ص

فيديو أثار تفاعلا كبيرا.. مدير مدرسة في الكويت يواسي طفلا فقد والديه حديثا

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرا لمدير مدرسة ابتدائية في الكويت وهو يواسي طفلا فقد والديه حديثا.

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ووجه مدير المدرسة الطلبة إلى مواساة زميلهم الذي فقد أمه وأبيه في حادث مرور، ما أثار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل.

 

وقال المدير موجها حديثه للطلاب: "زميلكم أنس فقد أعز اثنين في حياته، والده ووالدته، لازم تتعاطفون معه".


وأضاف: "نحن نعتبر أنفسنا جميعا كمدرسين مكان والديه، وهذه هدية مني شخصية للطالب أنس للتخفيف عنه".


وطبع قبلة حانية على رأس الطالب الذي فقد والديه، وسط تفاعل من المدرسين والطلاب في الفصل الدراسي.

 

 

 

 

روسيا اليوم 

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