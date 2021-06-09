الأربعاء 09-06-2021
الوكيل الاخباري

القدس .. مسيرة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة

وفاتان و246 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

وزارة العمل تضبط 5 محال تقدم الأرجيلة في محافظة البلقاء والعاصمة

اختتام برنامج جسور التعليم في تربية المفرق

الملك ينعم بوسام مئوية الدولة على كوكبة من الأردنيين

السياحة تمدد مهلة ترخيص المهن السياحية لنهاية حزيران

تهنئة الملازم اسراء جمال دويكات

إطلاق مشروع شبكة الإدارات المحلية في ذيبان

مصرع 3 فتيات بحادث دهس في كاليفورنيا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الأربعاء، 09-06-2021 08:53 م

فيديو أثار ضجة... هل هذا أول ظهور للشمس الصناعية الصينية في الليل

ش


الوكيل الإخباري - تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي من العرب، خلال الأيام الماضي، مقطع فيديو لما قالوا إنها شمسا اصطناعية طورتها الصين ويمكنها إضاءة السماء في الليل، تماما مثل الشمس الحقيقية.

اضافة اعلان

مقطع الفيديو الذي جاء مصحوبا بتعليقات على غرار "الصين تصنع شمسا تضيء الليل"، يظهر أشخاصا يقومون بالعد باللغة الإنجليزية قبل أن تضاء السماء أمامهم بالفعل. لكن الأمر ليس له علاقة نهائيا بالادعاء المشار إليه.


أما عن الطموح بشأن الشمس اصطناعية، فيقول الخبير في الطاقة النووية محمد الشيخلي، لشبكة "سكاي نيوز"، إن الصين ليس لديها أي خطط لإنتاج شمس اصطناعية كما يتخيل البعض.


وأوضح أن ما تعمل عليه الصين هو مفاعل اندماجي القادر على إنتاج طاقة هائلة، والتي تصل إلى حد 100 مليون درجة مئوية، أي ما يعادل طاقة الشمس 6 مرات، والتي تتشكل أيضا نتيجة تفاعل اندماجي، وبالتالي فإن لهذا المفاعل إمكانيات مشابهة للشمس الطبيعية.


ومع ذلك، أشار الشيخلي، إلى أن الإنسان لم يستطع تسخير هذه التقنية في إنتاج الطاقة إلا لبضعة ثوان، لافتا في الوقت ذاته إلى أن مثل هذه المفاعلات لا تشكل خطرا على الرغم من قدراتها الهائلة.

 

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
72020251543752

ظاهرة غريبة..مدينة آسيوية يتلاشى عدد سكانها

2017_5_16_16_15_39_222

نراها ولانعرف ماهيتها..هذا ماتخبرنا به اللصاقة الموجودة على الفواكه

مصباح

بريطانيا تحظر بيع مصابيح الهالوجين

20197712183985900

هذا المرض في الأصابع سببه استخدام الهاتف المحمول.. إليكم التفاصيل

image

سيدة جنوب إفريقية تدخل التاريخ بـ10 توائم دفعة واحدة - صورة

ط

شاب يسحب طائرة ركاب بجسمه في روسيا

أخبار متعلقة
ديناصور

اكتشاف نادر لديناصور عملاق سليم بنسبة 70% في الصين

فيل

شاحنات تغلق طرقاً في الصين لمنع مرور قطيع من الفيلة إلى قرى مأهولة

60bcaefa4c59b733f47c3d5c

قطيع أفيال آسيوية يتجول في ضواحي مدينة صينية

فيلا

شاهد.. قطيع فيلة يتسبب في خسائر فادحة في الصين

امرأه

أسرع امرأة تتسلق قمة إيفرست سعيدة بإنجازها

unnamed

فيديو يرصد لحظات مرعبة في الصين .. انفجار تحت أقدام المارة