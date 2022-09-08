فيديو .. إمرأة تسعينية تحتفل بعيد ميلادها قفزاً بالمظلات في امريكا

الوكيل الإخباري-احتفلت امرأة تُدعى إيدا شانون من ولاية مينيسوتا الأميركية بعيد ميلادها الـ91 من خلال القفز بالمظلّات للمرة الأولى.

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وروت السيدة الأميركية تفاصيل قرارها لهذه المغامرة، عندما سألها أحد الأصدقاء كيف كانت ستحتفل بعيد ميلادها التسعين وقالت: "سألني شخص ما عما سأفعله بعد ذلك، ومن دون حتى التفكير في الأمر، قلت سأذهب فقط للقفز بالمظلات".



وأكدت شانون أن الحياة ستكون مملة للغاية إذا لم تتقبل المغامرات، مضيفة: "أحب المخاطرة وأعتقد أنني ولدت بهذه الطريقة".





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