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الأحد، 11-10-2020 11:53 ص

فيديو إنقاذ عائلة سورية في البحر هربت من الحرائق المشتعلة ورائها

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الوكيل الاخباري – تمكن صيادون من إنقاذ عائلة سورية من منطقة أم الطيور في محافظة اللاذقية من الصعود في قارب هربا من الحرائق التي ضربت منطقتهم.

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ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي الفيديو الذي يظهر فيه صيادون وهم ينقذون العائلة.

 


وكتبت إحدى الصفحات: "من أبطال بلادي الشاب البطل عيسى وأشقاؤه أثناء إنقاذ المحاصرين بلهيب النيران عبر البحر".

يذكر أن محافظة اللاذقية شهدت عشرات الحرائق المدمرة في عدد مناطقها ووصل بعضها إلى منازل المواطنين فيما التهمت بعض الحرائق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحراجية.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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