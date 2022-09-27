فيديو .. استعراض خطير بالسيارات ينتهي بغرامة في تركيا !

الوكيل الإخباري-أقدم سائقان في تركيا على الاستعراض بسياراتهما بشكل خطير في الشارع، مما عرّض حياتهما وحياة المارّة للخطر.

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فقد شهدت مدينة قونية التركية الواقعة، التي نقلها موقع صحيفة "يني شفق" Yeni Şafak على "تويتر"، حيث قاد السائقان سيارتيهما برعونة ودارا بطريقة استعراضية في الشارع، الأمر الذي دفع السلطات في المدينة لفرض غرامة كبيرة على السائقين المتهورين.



فقد فرضت سلطات المدينة غرامة قاربت الـ26 ألف ليرة تركية على السائقين، وهو ما يعادل 1400 دولارا أميركيا.



وعادة ما تنتهي مثل هذه الاستعراضات بكوارث وخسائر بشرية.

Konya'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye 25 bin 598 TL idari para cezası uygulandı. — Yeni Şafak (@yenisafak) September 26, 2022

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