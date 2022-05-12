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الخميس، 12-05-2022 06:41 ص

فيديو - المحيط يبتلع منزلاً شاطئياً في أمريكا

م


الوكيل الإخباري - شهدت إحدى المناطق الساحلية في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية ابتلاع المحيط أحد المنازل.

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و ذكرت ذلك شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أمس الأربعاء، على صفحتها الرسمية على "تويتر" أن منزلا شاطئيا انهار بسبب على الأمواج العاتية التي ضربت ساحل نورث كارولينا.


ونشرت الشبكة مقطع فيديو يرصد بداية انهيار المنزل المقام على شاطئ المحيط الأطلنطي بعدما اشتدت عليه الأمواج، التي سحبته إلى داخل المياه.


ولفتت الشبكة إلى أن هذا المنزل لم يكن مأهولا عندما تعرض للانهيار وانجرف إلى داخل مياه المحيط، مشيرة إلى أن الحادث لم تنتج عنه أية خسائر بشرية.

 

 

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