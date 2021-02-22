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الإثنين، 22-02-2021 01:59 م

فيديو.. تحول مياه أحد الأودية في فلسطين للون الأحمر

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الوكيل الإخباري - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين  صور وفيديوهات تظهر أحد أودية المياه بشمال رام الله وقد تغير لون مياهه إلى الأحمر، ما أثار غضب أهالي المنطقة.

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وأظهر الصور والفيديوهات مياه وادي النبع، الذي يمتد داخل أراضي قرية قراوة بني زيد، ويواصل نحو أراضي قرى مجاورة، وقد تحولت للون الأحمر بسبب سكب مواد كيميائية فيه.

 

 


في غضون ذلك، أصدر مجلس قرية قراوة بني زيد، أمس السبت، توضيحا عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، قال فيه : "ما جرى هذا اليوم من تلوث للبيئة  هو بسبب سكب مواد دهان تالفه في حرم الوادي، مما أدى إلى تغيير في لون المياه" وفق روسيا اليوم.


وأضاف: "إن هذا العمل غير مقبول ومدان بكل المقاييس، إننا في المجلس القروي نطالب الجهات الرسمية الوقوف عند مسؤوليتها تجاه هذا العمل التخريبي، الذي أدى إلى حالة من الإرباك لدى الأهالي، وكذلك نطالب أصحاب العلاقة بإيجاد مكب رئيسي للنفايات لكافة المنطقة حتى نتخلص من هذه المكبات التي أصبحت مكانا للتخلص من كافة المخلفات التي تضر بالبيئة".

من جهتها، دانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الحادثة، وقالت عبر صفحتها في موقع "فيسبوك: "هذا تصرف غير مقبول في وقت نحن بحاجه إلى مياه نقية، وبالأمس أرسلنا فرق البيئة التابعة لوزارة الصحة من أجل أخذ العينات وفحصها".

 

المصدر : البيان 


 




 

 


 

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