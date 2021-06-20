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التربية لـ الوكيل: هذه عقوبة من يلجأ للغش في الامتحان وتعلق على حجب بعض التطبيقات

الأحد، 20-06-2021 09:07 ص

فيديو.. حريق ضخم يبتلع 10000 فدان من غابات أمريكية

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الوكيل الإخباري - ابتلع حريق ضخم حوالي 10000 فدان من غابات في ولاية يوتا الأمريكية.

وأجبر سكان المناطق الواقعة غربي إنتربرايز على إخلاء مساكنهم مع انتشار الحريق وتوسعه.

وتستمر موجة الحر الشديدة في جنوب غربي الولايات المتحدة الأمريكية، مما يزيد الضغط على محطات توليد الكهرباء مع تسجيل معدلات استهلاك قياسية جديدة قبل انكسار الموجة الأسبوع المقبل.

وأصدرت هيئة الأرصاد الوطنية تحذيرات متواصلة من موجة الحر لخمس ولايات هي كاليفورنيا و نيفادا ويوتا وأريزونا وجزء من كولورادو، حيث بلغت درجات الحرارة ارتفاعات قصوى في منطقة تزيد فيها درجات الحرارة غالبا على 38 درجة مئوية.

وقال خبير الأرصاد الجوية في مركز التنبؤات الجوية التابع لهيئة الأرصاد الوطنية في كوليج بارك بولاية ماريلاند، بوب أورافيك "كل عام يكون الجو حارا في جنوب غربي" البلاد.

وزادت موجة الحر الضغط على محطات الطاقة في تكساس وكاليفورنيا، الأسبوع الماضي، لكنها صمدت أمام أرقام الاستهلاك القياسية.

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