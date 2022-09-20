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الثلاثاء، 20-09-2022 02:00 م

فيديو..راكب يثير الذعر جواً بعد محاولته كسر زجاج طائرة باكستانية

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الوكيل الإخباري-شهد ركاب رحلة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية كانت في طريقها من بيشاور إلى دبي، موقفا غريبا، بعد أن استشاط أحد الركاب غضبا، وبدأ في ركل إحدى النوافذ، والتصرف بعدوانية مع الطاقم.

ووثق مقطع فيديو محاولة طاقم الطائرة التحدث مع الرجل لتهدئته، قبل أن يقوم بركل نافذة محاولا تحطيمها، خلال تحليق الطائرة في الجو.

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وقام الرجل أيضا بلكم وركل المقاعد، مطالبا بإعادته إلى باكستان.

 

وبعد أن أصبح أكثر عدوانية، تواصل قائد الرحلة مع السلطات في مطار دبي، ليتم إرسال رجال أمن إلى الطائرة فور هبوطها.


واحتجز عناصر الأمن الراكب فور وصوله إلى دبي، في 14 سبتمبر.

 



 

سكاي نيوز

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