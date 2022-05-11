الأربعاء 11-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الاحتلال يقتحم منزل شيرين أبو عاقلة في القدس

لتجنب التوقيف في المطارات.. العدل توفر 9 محاسبين على مدار الساعة

إنهاء المرحلة الاولى من تشريح أبو عاقلة

العسعس: لا رفع للنسب الضريبية على السلع

الغذاء والدواء: إيقاف 36 منشأة عن العمل خلال فترة عيد الفطر

بيتكوين تتراجع 55% من ذروتها في نوفمبر

تحديد موعد ومكان تشييع جثمان شيرين ابوعاقلة

ارتفاع أسعار النفط عالميا

محاكمة صبي طعن فتاة حتى الموت بسبب سناب شات في بريطانيا

الصحفي المصاب علي السمودي يروي تفاصيل إطلاق النار عليه وعلى شيرين أبو عاقلة

الأربعاء، 11-05-2022 12:00 م

فيديو -راكب يستلم القيادة بعد تعرض كابتن طائرة لوعكة صحية في أمريكا

20ipj-2-730x438


الوكيل الإخباري-هبط راكب ليس لديه خبرة بالطيران بنجاح بطائرة صغيرة في فلوريدا، الثلاثاء ، بعد أن عانى قائدها من حالة طبية طارئة، بمساعدة مراقبي الحركة الجوية في مطار بالم بيتش الدولي وفقا لـ WPBF-TV.

اضافة اعلان

 

وفي التفاصيل، تواصل راكب طائرة Cessna Caravan، مع مراقبي الحركة الجوية، قائلا إنه يعاني من وضع خطير، مضيفا: "طائرتي أصبحت غير متماسكة. ليس لدي أي فكرة عن كيفية التحليق بالطائرة".


وتم الرد على الراكب من قبل المراقبين، بالقول: "حافظ على مستوى الأجنحة وحاول فقط اتباع الساحل، إما باتجاه الشمال أو الجنوب. نحن نحاول تحديد موقعك".


وساعد المراقبون الطائرة على الهبوط بسلام، على بعد 25 ميلا شمال بالم بيتش في بوكا راتون.


وذكرت المحطة أن المراقبين الجويين وجهوا الراكب إلى الأرض، الذي استطاع أن يؤمن هبوطا آمنا وثابتا.


وعلق خبير الطيران جون نانس، على الحادثة بالقول: "هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها عن إحدى طائرات سيسنا التي هبطت من قبل شخص ليس لديه خبرة في الطيران".

 

 

 

 

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


 

اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Open_jail_cell.max-1200x675

سجن بلا قضبان يسمح لأي شخص بزيارته في المانيا

قاع-البحر

اكتشاف طريق غامض في قاع المحيط الهادئ-فيديو

image

فيديو -لحظة مصرع فتاة اثر انقلاب سيارة في مصر

د

أمريكا .. شابة عشرينية تفقد أسنانها بسبب فرط تناول المسكنات

620e0dfd42360469fe00f5a6

في غضون ايام .. كويكب بحجم ناطحة سحاب يقترب من الأرض لمسافة وثيقة

158066

اليابان.. استبدال ماء الشرب بمعقم لمشاركات بمسابقة رياضية!