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الأحد، 29-05-2022 11:24 ص

فيديو .. رجل يحطم الرقم القياسي بأكل الفلفل الحار في أمريكا

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الوكيل الإخباري-دخل رجل من ولاية كاليفورنيا الأميركية سجل "غينيس" للأرقام القياسية بعد نجاحه في تناول ثلاث حبات فلفل حارة للغاية خلال زمن قصير.

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وتمكن غريفوري فوستر من التهام ثلاث حبات من فلفل "كارولينا ريبر" الحارة خلال 8.72 ثانية، ليدخل سجل "غينيس" للأرقام القياسية.

وخلال الفعالية التي أقيمت في وسط مدينة سان دييغو، استطاع فوستر أن يتجاوز الرقم القياسي السابق، والمسجل باسم الكندي مايك جاك، والذي كان 9.72 ثانية.

 

وتعليقا على إنجازه قال فوستر: "في التدرب على محاولة كهذه يتعلق الأمر بالميكانيكا وذاكرة عضلات الفم، لذا فإنني أقوم بتناول فلفل حلو صغير لأجعل المضغ والبلع يستجيبان للاستجابات التلقائية عند انتقالي للفلفل الحار"، حسبما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء.


جدير بالذكر أن "كارولينا ريبر" يعد الفلفل الأكثر حرا في العالم، إذ تصل شدة حرارته إلى 1.641.183 درجة على مقياس سكوفيل.

 

سكاي نيوز

 

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