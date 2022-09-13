الثلاثاء 13-09-2022
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الثلاثاء، 13-09-2022 10:56 ص

فيديو .. رجل يعترض موكب ملك بريطانيا لالتقاط صورة

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الوكيل الإخباري-اعترض رجل موكب ملك بريطانيا تشارلز الثالث وأثار ذعر الحرس الملكي الذي كاد يطلق النار عليه، قبل أن يتضح أنه كان يطلب التقاط صورة مع الملك.

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وتفصيلاً، كان الملك تشارلز وزوجته في السيارة، ويتجهان من قاعة وستمنستر إلى أسكتلندا، عندما حاول رجل يحمل كاميرا التقاط صورة، وفقًا لروسيا اليوم.


وبعد محاولة الرجل في البداية التقاط صورة عند معبر للمشاة، ركض الرجل بجانب سيارة الملك، قبل أن يخطو على الطريق المزدحم حيث بدأت السيارات في التباطؤ في حركة المرور.


وظهر في الفيديو حراس الأمن وهم يفتحون أبوابهم على عجل بينما لا تزال سيارتهم تتحرك، قبل أن يرفع الرجل يديه ويتجه عائدًا إلى الرصيف.

 

 

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