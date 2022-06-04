السبت 04-06-2022
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السبت، 04-06-2022 10:18 ص

فيديو .. سمكة فريدة تثير الجدل بامتلاكها أسناناً بشرية

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الوكيل الإخباري-نشرت مجلة علمية تقريرا أوضحت فيه طبيعة سمكة فريدة أثارت الكثير من الجدل بسبب شكل فمها وأسنانها التي تشبه الأسنان البشرية إلى حد ما.

وأشارت مجلة "livescience" العلمية، إلى أن سمكة شيبشيد (Archosargus probatocephalus) هي نوع من الأسماك ذات الزعانف، وتوجد في الغالب على طول الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.

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وبينت المجلة أن هذه السمكة معروفة بأسنانها الأمامية الفريدة والتي يمكن أن تبدو بشكل غريب مثل أسنان الإنسان مع ابتسامة "هوليوودية" كما وصفها بعض المغردين على وسائل التواصل الاجتماعي.


وأشارت المجلة أن هذه الأسماك والتي يطلق عليها عربيا اسم أسماك "رأس الخروف"، تنمو عليها أسنان مربعة تشبه أسنان الإنسان مع أضراس أحيانا، عندما تنضج حتى تستطيع أن تتغذى على الفرائس ذات القشرة الصلبة، مثل القشريات وغيرها بالإضافة إلى الرخويات.

 

 

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