فيديو: سيدة غاضبة تقتحم محطة محروقات بسيارتها في لبنان

الوكيل الإخباري- اقتحمت لبنانية بسيارتها محطة محروقات في منطقة الدورة، وحطمت سيارة فيها، ما أثار غضب الموجودين في المحطة.

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وأشارت حسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى أن السيدة اقتحمت المحطة بعد حادث تصادم أدى إلى إصابة سيارتها بأضرار بسيطة.



وأفاد آخرون بأنها عمدت إلى ضرب السيارات وتكسير أخرى داخل المحطة، بعدما لاحقت دراجة نارية قطعت طريقها بالخطأ لدخولها.

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