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السبت، 01-07-2023 04:15 م

فيديو.. شاب يجهش بالبكاء لانتهاء الحج وفراق مكة

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الوكيل الإخباري - تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثراً لحاج يجهش بالبكاء بعد انتهاء الحج وقرب الرحيل عن مكة المكرمة.

مصور المقطع شاب سعودي أخذ يودع الحجاج بعد انتهاء المناسك، حيث لفتته عبرة حاج شاب، حاول أن يبتعد بها، لكن استطاع إيقافه ليسأله عن سبب بكائه، فخنقته العبرة أخرى ليجهش بالبكاء، ويعلل ذلك بعد أن تمالك نفسه، برغبته في العودة مرة أخرى إلى مكة المكرمة.

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الشاب السعودي احتضن الحاج مواسياً، في مشهد مؤثر تجلت فيه معاني الأخوة بين المسلمين في صورة ناصعة البياض كما قلوب الحجيج وصحائفهم.

 

 

 

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