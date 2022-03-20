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الأحد، 20-03-2022 09:30 ص

فيديو .. شجار مدرسي يؤدي الى خنق طالبة بطريقة مروعة في أمريكا

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الوكيل الإخباري-أثارت طريقة تدخل شرطي لفك مشاجرة في مدرسة بولاية ويسكونسن الأميركية، انتقادات لاذعة، بعدما جلس على رقبة طالبة مدة وصلت إلى نحو دقيقة ونصف.

وأظهر مقطع فيديو الشرطي شون جوتشو وهو يحاول تفريق متعاركين بمدرسة في ويسكونسن، قبل أن يثبت فتاة تبلغ من العمر 12 عاما ويقيدها بعد الجلوس على رقبتها، مثلما فعل الضابط ديريك شوفين مع الأميركي من أصول إفريقية جورج فلوديد، الذي راح ضحية عنف الشرطة.

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ودعا والد الفتاة التي لم يكشف عن اسمها، جيريل بيريز، لتوجيه اتهامات جنائية إلى جوتشو، للجوئه إلى تقييد الرقبة الذي حظر على ضباط إنفاذ القانون في ويسكونسن العام الماضي.

 

ودعا والد الفتاة التي لم يكشف عن اسمها، جيريل بيريز، لتوجيه اتهامات جنائية إلى جوتشو، للجوئه إلى تقييد الرقبة الذي حظر على ضباط إنفاذ القانون في ويسكونسن العام الماضي.

 

سكاي نيوز

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