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الأربعاء، 03-08-2022 03:33 م

فيديو .. شجاعة جدة في انقاذ حفيدها لحظة سقوطه بمياه الصرف الصحي في الصين

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الوكيل الإخباري-كشف فيديو مروع في الصين عن اللحظة التي فتح فيها طفل صغير غطاء الصرف الصحي، وسقط في البئر؛ لكن تَدَخُّل جدته السريع والحاسم أنقذ الحفيد من الغرق .

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وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم 18 يوليو الماضي في مدينة فويانغ بمقاطعة آنهوي شرقي الصين.


والتقطت كاميرا مراقبة منزلية ما قام به الطفل، حين رفع الغطاء الخشبي للبئر، وسقط في الفتحة مباشرة، ولم تمضِ إلا ثوانٍ قليلة حتى جاءت امرأة عجوز، وقفزت داخل بئر الصرف دون تردد، وتَبِعها أربعة من الجيران الذين أحاطوا بالبئر.


وحسب وسائل إعلام محلية في الصين؛ فإن المرأة هي جدة الطفل التي كانت تراقبه وشاهدت ما حدث، فأسرعت إلى إنقاذه.


وبسرعة، تَمكنت الجدة من رفع الطفل، وأمسك أحدهم به، وأماله على وجهه حتى يكح ويُخرج ما في جوفه؛ بينما ساعد الباقون الجدة على الخروج من البئر وقد وصلت المياه إلى رقبتها.

 


وحسب الصحيفة؛ فقد صُدم ناشر الفيديو مما حدث، كما أُعجب بشجاعة الجدة في إنقاذ حفيدها دون تفكير بنفسها.


كما أشاد المعلقون على الإنترنت بتصرف الجدة، الذي أذهل الجميع، يقول أحد المعلقين: "إن أعظم شيء في هذا هو كيف قفزت الجدة داخل البئر دون لحظة تردد".

 

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