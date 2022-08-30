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الثلاثاء، 30-08-2022 09:39 ص

فيديو صادم .. صحفي باكستاني يذيع تقرير من داخل الفيضانات

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الوكيل الإخباري-انتشر مقطع فيديو صادم على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمراسل صحفي في الباكستان ، يقف وسط المياه العميقة في أثناء حديثه عن حالة الفيضانات في البلاد.

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واظهر مقطع الفيديو جسد المراسل الباكستاني مغمورًا بالمياه ولا يظهر في الفيديو سوى رأسه وميكروفونه.


وأشاد كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي بتفاني المراسل الباكستاني وضميره في أداء عمله، فيما انتقد آخرون القناة الإخبارية لتعريض مراسلهم للخطر. 

 

 

 




 

 


 

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