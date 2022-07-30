فيديو صادم .. لحظة سقوط شاشة عملاقة على فرقة غنائية في هونغ كونغ

الوكيل الإخباري-سقطت شاشة عملاقة وأصابت اثنين من المشاركين ضمن فرقة "ميرور" الغنائية، التي كانت تؤدي حفلا مساء الخميس في هونغ كونغ.

اضافة اعلان

ويظهر من الفيديو أن الشاشة أصابت فتاة واحدة على رأسها وجسمها قبل أن تنقلب على شخص آخر بينما كان الجمهور يصرخ في رعب، فيما هرع بقية المؤدين إلى خشبة المسرح لمساعدة الذين تعرضوا للإصابة.



وقالت الشرطة في البلاد إن الفتاتين كانتا في حالة واعية عندما نقلتا إلى المستشفى.



وذكرت وسائل إعلام محلية في البلاد أن المستشفى قال إن إحدى الفتيات في حالة خطيرة بينما الأخرى مستقرة.





روسيا اليوم