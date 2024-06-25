فيديو صادم .. لحظة سقوط فتاة من الطابق الثالث في صالة رياضية بإندونيسيا

الوكيل الإخباري- انتشرت لقطات مروعة للحظة سقوط شابة في صالة ألعاب رياضية في إندونيسيا من فوق جهاز المشي ووقوعها عبر نافذة في الطابق الثالث.

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ويظهر الفيديو محاولة الشابة التي تبلغ من العمر 22 عامًا الإمساك بإطار النافذة لكنها فشلت وسقطت من الطابق الثالث.



وذكرت وسائل الإعلام أن الشابة ذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية مع صديقها وشقيقها الأصغر.



تم نقل الشابة إلى المستشفى بسبب إصابات خطيرة في الرأس، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها.



وكشف تشريح الجثة أنها عانت من كدمات وجروح في رأسها.



وقالت الشرطة إن وضع جهاز المشي بالنسبة للنافذة كان "خطيرًا"، حيث كانا على بعد 60 سم فقط.



وكانت الصالة الرياضية تحتوي على ملصقات تحذيرية بعدم فتح النوافذ، لكن أحدها كان تالفًا.





pic.twitter.com/sRJk9ABviV متداول .. لحظة سقوط فتاة من الطابق الثالث أثناء استخدامها لجهاز المشي بصالة رياضية في إندونيسيا . #الوكيل_الإخباري June 25, 2024

سكاي نيوز عربية