فيديو صادم لسيدة هندية احتجزها زوجها في الحمام لمدة عام

الوكيل الاخباري – تمكنت الشرطة الهندية في ولاية هاريانا، من انقاذ سيدة تبلغ من العمر 33 عاما، قام زوجها بحبسها في حمام المنزل لمدة عام.

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ووفق صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، ظهرت السيدة في حالة رثة وهي تعاني من سوء تغذية، بعد أن تم إخراجها من الحمام الموجود فوق سطح المنزل.



وقالت الضابطة المسؤولة في وحدة حماية المرأة وحظر زواج الأطفال، والتي أشرفت على عملية الإنقاذ: "بدت المرأة كما لو أنها لم تأكل شيئا منذ أيام".

واحتجزت الشرطة الزوج بتهمة ارتكاب جرائم عنف منزلي والحبس غير المشروع، لكنه خرج بكفالة عقب جلسة استماع، كما أنكر الزوج الاتهامات مؤكدا أن زوجته "لم تكن على ما يرام".



وقال الزوج: "كانت غير متزنة عقليا. اعتدت أن أخبرها بأن تجلس في الخارج لكنها كانت من تلقاء نفسها تذهب لتجلس في الحمام. اصطحبناها إلى الأطباء، ولكن لم يكن هناك أي تحسن في حالتها".



يذكر أن الشرطة لم تحصل على أي وثائق طبية تؤيد مزاعم الزوج.







المصدر : سبوتنك



