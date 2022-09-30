فيديو صادم.. نائب لبناني سابق يطلق رشقا من الرصاص في حفل زفاف

الوكيل الإخباري - ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان خلال الساعات الماضية بفيديو صادم يظهر فيه النائب السابق عثمان علم الدين وهو يطلق الرصاص في الهواء من رشاش حربي "ابتهاجاً" بحفل زفاف أحد أصدقائه في شمال لبنان.

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ويظهر في الفيديو إطلاق الرصاص ليس فقط من قبل علم الدين بل من قبل أشخاص آخرين، من دون الاكتراث لإمكانية إصابة أحد الحاضرين برصاص طائش.

إلا أن المفاجأة الصادمة أن علم الدين نفسه كان هاجم في فيديو له منذ نحو 4 سنوات الذين يطلقون النار بطريقة غير "أخلاقية".



وقال حينها: "يا شباب في قتيل بالرصاص الطايش, ما بتفهموا.. ما بقى حدا يقوّس".



يشار إلى أنه في الفترة الأخيرة شهد لبنان ظاهرة لا يتحملها لا عقل ولا منطق. فالسلاح المتفلت منتشر في كافة المناطق، وإطلاق الرصاص العشوائي إن كان في المناسبات أو في شجارات بات أمراً "عادياً".



وفي 1 أغسطس 2021، أنهت رصاصة طائشة حياة طفلة تبلغ 7 سنوات، بينما كانت تقف عند مدخل منزلها في بلدة منيارة بعكار شمال البلاد، فباتت جثة هامدة أمام أعين والديها.

العربية.نت