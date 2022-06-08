الأربعاء 08-06-2022
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 08-06-2022 03:02 م

فيديو .. طائرات عامودية لإطفاء حريق أشجار جنوب مكة

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الوكيل الإخباري-اندلع حريق وسط مجموعة من الأشجار في سلسلة من الجبال جنوب منطقة مكة المكرمة منذ أسبوع وتواصل طائرات عامودية وفرق الاطفاء محاولات للسيطرة على هذا الحريق حتى اليوم  .


يذكر أن الحريق واصل انتشاره حتى جبال مركز الشفا بمحافظة الطائف، وذلك منذ يوم الأربعاء الماضي حتى الآن، وأن الحريق اندلع من أعالي الجبال في جنوب مكة المكرمة، ويوجد صعوبة في السيطرة عليه نتيجة نشوبه في منطقة جبلية وعرة وصعبة الوصول للغاية وفق ما نقلت قناة الاخبارية السعودية  .



وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي على تويتر مقاطع فيديو لحظات قيام رجال الاطفاء بالسيطرة على الحريق جوا  .

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