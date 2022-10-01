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السبت، 01-10-2022 06:37 ص

فيديو - طباخ صغير يلهب مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان

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الوكيل الإخباري - يقضي الطفل ليام حداد الملقب باسم "الشيف بوبو" الكثير من الوقت مع متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، ليعرض عليهم أساليب طبخه مع والدته.

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ويظهر كل من ليام ووالدته سيبال معا وهما يعدان الوصفات في مقاطع فيديو على حسابات كل منها على وسائل التواصل الاجتماعي باسم "ماما دي بوبو". وقد حظيت هذه المقاطع باهتمام وافر من آلاف المتابعين على إنستغرام، وأكثر من مليون متابع على تطبيق تيك توك.


وتقول والدة ليام: "عندما اكتشفت أن طفلي يحب الطبخ ويبدي نشاطا ومرحا وهو يشاركني هذا العالم المبهر، قررت أن أعود للتصوير وأوثق كيف أستمتع مع طفلي في المطبخ، حتى يشاركنا الناس هذا المرح".


وفي المطبخ، يقوم هذا الثنائي أحيانا بإعادة تقديم وصفات شهيرة للأطعمة والمشروبات وتقييمها، كما يقدمان وصفات سهلة الإعداد، على حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الأم، البالغة من العمر 32 عاما، إلى أنها لم تتوقع أبدا أن يؤدي تصوير مقاطع الفيديو التي كان الهدف منها توثيق الذكريات التي تجمعها بطفلها، إلى جعل ابنها الأكبر ليام منتشر الصيت، حيث قالت "لم أتوقع البتة أن يصبح ليام مشهورا هكذا، ولم أكن أظن أن المحتوى الذي صورناه كتخزين لذكرياتنا، سيشد الناس بهذا القدر عبر العالم".


وبخصوص اكتشاف موهبة ليام، قالت والدته: "وضعت الكاميرا للتصوير، وتفاجأت أن ليام يتفاعل معها ويتحدث بطريقة مرحة تشد من يسمعه وتمتعه، واستنتجت أن له قدرة على شرح محتوى الوصفة وطريقة إعدادها بأسلوب ظريف وجاذب".


وقد حصلت مقاطع فيديو الطفل حداد على تيك توك، أكثر من عشرة ملايين إعجاب، وكانت رسالة الأم التي تريد إيصالها للعالم، بأن الأسرة تلعب دورا مهما في اكتشاف مهارات الأطفال وتنميتها.

 

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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