فيديو- طفلة تتجول برفقة حيوان مفترس في السعودية

الوكيل الإخباري - رصد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية مخالفة لطفلة تتجول في شارع برفقة حيوان مفترس، بعد ورود بلاغات بشأن فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لطفلة تصطحب حيوانا مفترسا بأحد شوارع السعودية، ورصد الفيديو نفسه، حيوان "الفهد" مربوطاً بحبل داخل سيارة متوقفة في أحد الشوارع، ثم أنزلت الطفلة الحيوان من السيارة، وسحبت الحبل بقوة للسيطرة عليه.



وقال المركز في تغريدة عبر حسابه بتويتر، "شكرا لتواصلكم مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية نقدر اهتمامكم ونفيدكم بأنه تم رصد المخالفة وتحويلها إلى الإدارة المختصة لاتخاذ اللازم.



وجدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، تأكيده على أن تربية الحيوانات المفترسة في المملكة ممنوع، وتفرض عقوبات على المخالفين.

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