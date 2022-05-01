فيديو - طفل يخطف الأنظار داخل الحرم المكي

الوكيل الإخباري - خطف طفل الأنظار في الحرم المكي بعدما رفع الأذان بصوته العذب.

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وحظي الطفل، الذي لم يتجاوز السابعة من عمره، بإعجاب المحيطين به، وهو على كتفي والده.



وأظهر فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي الطفل الصغير بملابس الإحرام، وقد استوقف المصلين والمعتمرين ولفت انتباههم بأدائه.



يُذكر أن الحرم المكي شهد، في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، توافد أكثر من 3 ملايين مصلٍّ.

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