الإثنين 02-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الامن العام : وفاة طفلة برصاصة من سلاح جدها السبعيني

الأسد ومحمد بن زايد يتبادلان التهاني بحلول عيد الفطر

الملك يتبادل التهاني مع عاهل البحرين

مصدري الخضار تكشف سبب ارتفاع سعر الليمون

لا إصابات كورونا في مستشفيات الجنوب

الدنمارك تستدعي السفير الروسي بعد انتهاك مجالها الجوي

الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على قرار فرض حظر تدريجي على النفط الروسي

الملكة: تقبل الله منا جميعاً وكل عام وأنتم ومن تحبون بألف خير

3 محافظات خالية من كورونا

رمضانيات إربد تنثر اجواء الفرح

الأحد، 01-05-2022 07:27 ص

فيديو - طفل يخطف الأنظار داخل الحرم المكي

مكة


الوكيل الإخباري - خطف طفل الأنظار في الحرم المكي بعدما رفع الأذان بصوته العذب.

اضافة اعلان


وحظي الطفل، الذي لم يتجاوز السابعة من عمره، بإعجاب المحيطين به، وهو على كتفي والده.


وأظهر فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي الطفل الصغير بملابس الإحرام، وقد استوقف المصلين والمعتمرين ولفت انتباههم بأدائه.


يُذكر أن الحرم المكي شهد، في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، توافد أكثر من 3 ملايين مصلٍّ.

 

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
News-P-643854-637870068275480109

أوكراني يحول حطام مقاتلة روسية إلى سلاسل مفاتيح

02e65954-76e4-4672-a9e9-33f79c076dff

هل يمكنك تخمين عدد الحيوانات بالصورة؟ الجواب سيصدمك!

626ba9014c59b718184c3e7a

شخص يعود لأهله بعد 25 عامًا و'DNA' يؤكد الحقيقة في مصر

مصر

طقوس عيد الفطر في العالم.. فرح وألوان وموائد وزيارات

2013-11-19T000000Z_1012503290_GM1E9BJ1RMC01_RTRMADP_3_SAUDI

انتشلوه من قلب السيول.. شاهد سعوديين ينقذون مسناً مرعوباً

معلومات_عن_الكلاب

فيديو حرق كلب بالألعاب النارية في السعودية يثير جدلا واسعا

أخبار متعلقة
دعاء

خطأ شائع في تحرّي ليلة القدر

بو

الأمن المصري يكشف حقيقة احتجازه طفلاً من أصحاب الهمم

155a3564cdd5b649334d230d2a1087a7

السعودية توجه نصائح وتحذيرات للمعتمرين في العشر الأواخر من رمضان

هل-يجوز-صيام-القضاء-متقطع3

ماذا كان يأكل الرسول ﷺ في رمضان؟

اع

ما حكم التغيُّب عن العمل للاعتكاف؟

شفف

مصر.. شيخ الأزهر يحسم الجدل حول عمل المطاعم في نهار رمضان