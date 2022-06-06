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الإثنين، 06-06-2022 09:42 ص

فيديو .. طفل ينفذ سطواً مسلحاً على محطة وقود في أمريكا

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الوكيل الإخباري-تداولت وسائل الإعلام الدولية مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة لطفل أمريكي ينفذ سطوا مسلحا على محطة وقود في ولاية ميشيغان الأمريكية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل": إن الفيديو يظهر لحظة مروعة لصبي يبلغ من العمر 12 عاما يسرق محطة وقود، حيث صوب الطفل مسدس جده تجاه موظفة الخزينة وأطلق طلقة تحذيرية بعد أن سألته "هل أنت جاد؟".

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أصيبت الموظفة بالذعر، ثم أخرجت ظرفا به مال من الخزينة وسلمته بسرعة إلى الطفل، ثم أمرته بـ"الخروج"، ثم خرج الطفل بهدوء وكأن شيئا لم يحدث.


وأفادت الصحيفة أنه تم القبض على الصبي من قبل رجال الشرطة بعد دقائق من السرقة، ووجهت رئيسة شرطة هارتفورد إليه تهمة السطو المسلح وإطلاق النار.

 

البيان

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