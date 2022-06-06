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الإثنين، 06-06-2022 10:40 ص

فيديو .. عربة مرصعة بالذهب تجوب شوارع بريطانيا لتتويج "الملكة إليزابيث الشابة"

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الوكيل الإخباري-عادت عقارب الساعة سنوات للوراء في العاصمة البريطانية لندن، حيث أطلت الملكة إليزابيث "الشابة" على محبيها في الشوارع، وهي على متن عربتها الذهبية التاريخية، وذلك من خلال تقنية "الهولوغرام"، ضمن احتفالات اليوبيل البلاتيني.

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ويبلغ طول تلك العربة حوالي 23 قدمًا وطوله 12 قدمًا ويزن أكثر من أربعة أطنان، ويتم قيادتها من قبل ثمانية خيول بخطى سريعة.


وكانت العربة التي يعود تاريخها لـ260 عاما، قد أخذت الملكة إليزابيث من وإلى تتويجها في عام 1953. واليوم، حظي البريطانيون بفرصة لا تتكرر لرؤية ذلك المشهد وكأنهم دخلوا آلة زمنية، حيث ظهرت الملكة بنفس الشكل الذي بدت فيه بيوم تتويجها التاريخي، فيما جرت الخيول العربة واصطف الحراس على جانبيها.


وتمكن القائمون على الاحتفالات بمرور 70 عاما على جلوس الملكة على العرش، من تقديم ذلك المشهد، من خلال تقنية الهولوغرام، التي قدمت صورة ثلاثية الأبعاد للملكة الشابة داخل العربة.

 

ونقل موقع " سكاي نيوز " مقطع فيديو أثناء تتويج الملكة داخل هذه العربة .

 


 




 

 


 

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