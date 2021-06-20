فيديو - عروسان يحلقان شعرهما بالكامل بحفل الزفاف في نيوزيلندا

الوكيل الإخباري - تداول بمنصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يوثق لحظة قيام عروس بحلق شعرها بالكامل خلال حفل زفافها، وذلك في إطار مفاجأة أعدتها بمساعدة عريسها في محاولة منها للتعبير عن دعمها لوالدتها في صراعها ضد مرض السرطان، كما أقدم عريسها على الخطوة ذاتها أمام ضيوف حفل زفافهما.

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ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تم تشخيص إصابة والدة العروس "لونا ماكاباجال"، وهي من نيوزيلندا، بسرطان المبيض في المرحلة الرابعة عام 2018، لتخضع لعملية جراحية و للعلاج الكيماوي والإشعاعي للسيطرة على المرض.



ولرغبة الابنة "جوني" ذات الـ20 عاماً بمفاجأة والدتها مريضة السرطان، والتي توفيت في وقت لاحق، قررت حلق شعرها تضامناً معها قبل حفل الزفاف، لكن عريسها "أليستير" اقترح أن يحلقا شعرهما معاً في يوم الزفاف ذاته، ووافقت العروس على اقتراحه وقررت المضي قدما وحلق شعرها خلال زفافها الذي أقيم في الـ21 من نوفمبر الماضي.



بعد انتهاء مراسم الزواج، توجه العروسان لمنصة الرقص حيث أديا رقصتهما الأولى كزوج وزوجة، وأعلن منسق أغاني الزفاف بعد ذلك أنهما أعدا مفاجأة.

وجلس العريس، البالغ من العمر 20 عاما، في وسط منصة الرقص وتولت عروسه حلاقة شعره بالكامل، قبل أن يبدأ بحلق شعرها. فضلاً عن إعلانهما التبرع بأي مبلغ يُقدم إليهما من الحاضرين لدعم مرضى السرطان، ولم يتمكن العديد من الضيوف من تمالك دموعهم في تلك اللحظات.



وبشكل موازٍ، أطلق العروسان صفحة لجمع التبرعات، وقررا أن يتبرعا بالأموال التي يحصلان عليها من خلالها للهدف نفسه، وتمكنا من جمع مبلغ تجاوز 3 آلاف دولار.

يجدر الذكر أن والدة العروس توفيت بعد شهرين من حفل الزفاف في الـ12 من يناير من العام الجاري، في حين يواصل الزوجان مشاركة قصتهما لزيادة الوعي بشأن معاناة مرضى السرطان، وقد تمت مشاركة مقطع فيديو من حفل زفافهما للحظة حلق شعرهما بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.

البيان