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السبت، 29-05-2021 12:29 م

فيديو - لاعب يسقط من حافلة مكشوفة خلال احتفال فريقه

لاعب


الوكيل الإخباري - تعرض لاعب تركي لحادث خلال احتفاله برفقة فريقه بالانتقال إلى دوري الدرجة الأولى التركي.

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خلال احتفال اللاعب باخري دجان، برفقة فريقه "كوجايليسور" في حافلة مكشوفة جابت الشوارع، سقط اللاعب من الحافلة.


وبحسب موقع النادي، فقد تم نقل اللاعب بسرعة إلى المشفى لمعاينته، وأكد النادي في بيان له بأن صحة صاحب الـ29 يذكر بأن "كوجايليسبور" تغلب على "ساكاريا سبور" في نهائي التصفيات من دوري الدرجة الثانية برباعية نظيفة، ليصعد بذلك إلى دوري الدرجة الأولى التركي، بحسب ما نقل موقع 360. عاما جيدة ومستقرة.

 

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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