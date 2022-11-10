الخميس 10-11-2022
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الخميس، 10-11-2022 02:23 م

فيديو لا يصدق .. استخراج هاتف من معدة شخص في مصر

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الوكيل الإخباري - في واقعة غير مألوفة، تمكن فريق طبي مصري من استخراج هاتف محمول من معدة شاب يبلغ من العمر نحو 20 عاما.

بدأت القصة عندما حضرت قوة من سجن شبين الكوم ومعها الشاب السجين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي بمحافظة المنوفية، بعدما ابتلع هاتفا صغيرا كان يحاول تهريبه داخل السجن.

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وبعد إجراء الفحوصات وعمل التحاليل اللازمة، تم تحضير السجين لدخول غرفة العمليات وعلى الفور تم تجهيز الفريق الطبي لإجراء العملية.

 

إلا أن العملية رغم فظاعة وغرابة الحادث، لم تستغرق سوى ساعة واحدة فقط، حيث استخرج الطيب الهاتف المحمول بالمنظار دون الحاجة إلى جراحة.


يشار إلى أن تلك العملية الفريدة لا تعد الأولى من نوعها في مصر.


ففي شهر مايو الماضي قام فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، باستخراج هاتف من بطن شاب عانى آلاما شديدة في البطن والمعدة لأكثر من 20 يوماً!

 

 

 

 

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