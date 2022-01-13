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الخميس، 13-01-2022 09:34 ص

فيديو لحادث سير خطير.. انقلاب غريب لمركبة ونجاة السائق في الصين

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الوكيل الإخباري - وثقت كاميرات المراقبة في تشونغتشينغ بالصين، لحظة انقلاب سيارة على ثلاث مركبات، من دون أن يتعرض أي أحد للأذى.

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وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تظهر سيارة يفقد سائقها السيطرة عليها عند منعطف، ليصطدم بالرصيف، وتنقلب مركبته فوق ثلاث سيارات كانت واقفة في المكان بشكل نظامي.

وتظهر في المقطع السيارة وهي تقف في الفراغ بين المركبات الثلاث وأخرى رابعة، بعدما تنقلب فوقها.

 

وأشارت وسائل إعلام صينية إلى أن السائق أصيب بجروح طفيفة، بينما لحقت أضرار جسيمة بالمركبة المنقلبة.


 

 

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