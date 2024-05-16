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الخميس، 16-05-2024 07:34 ص

فيديو - لحظة انفجار "توهج شمسي قوي" نحو الأرض

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الوكيل الاخباري - التقط مرصد الطاقة الشمسية الديناميكي التابع لناسا لحظة إطلاق نجمنا لـ"أكبر توهج شمسي له منذ نصف عقد"، أدى إلى إرسال أعمدة من البلازما عبر الفضاء.

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وكشف الخبراء أن هذا الانفجار الإشعاعي، الذي وقع يوم 14 مايو، هو الأكبر منذ بداية الدورة الشمسية في عام 2019، وكان أكبر من التوهجات التي تسببت في ظهور الأضواء الشمالية المذهلة الأسبوع الماضي.


وتكشف اللقطات كيفية التفاف أقواس البلازما مع ارتفاع حدة التوهج. وعند انفصال الانفجار الناتج عن الوجه الغربي للشمس، كان الإشعاع قويا جدا.

 


 




 

 


 

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