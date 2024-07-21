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فيديو -لحظة انهيار جسر مرتفع.. 20 قتيلا في سيول الصين

الأحد، 21-07-2024 10:14 ص

فيديو -لحظة انهيار جسر مرتفع.. 20 قتيلا في سيول الصين

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصينية أن أمطارًا غزيرة هطلت على امتداد أسبوع في سائر أنحاء البلاد ونتج عنها سيول مفاجئة شمال البلاد وجنوب غربها، مما أسفر عن مقتل 20 شخصًا وفقدان عشرات آخرين.

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وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) إن جسرًا يعلو نهرًا في مقاطعة شنشي (شمال غرب) انهار من جراء السيول، مما أدى لسقوط العديد من السيارات بمن فيها في مياه النهر، في كارثة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 قتيلاً و30 مفقودًا.


وبحسب شينخوا، فإن التحقيقات الأولية أشارت إلى سقوط 17 سيارة وثماني شاحنات في مياه النهر، ما يعني أن الحصيلة مرشحة للارتفاع أكثر.


وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي جزءًا من الجسر غارقًا في النهر والمياه تتدفق فوقه.


وبحسب شينخوا، أمر الرئيس شي جينبينغ بـ "بذل كل جهود الإنقاذ والإغاثة" للعثور على المفقودين.


وفي مقاطعة سيتشوان (جنوب غرب)، خلّفت الأمطار الغزيرة السبت ثمانية قتلى على الأقل و30 مفقودًا.


وقالت شينخوا إن سيولًا مفاجئة تكونت جراء عاصفة رعدية عنيفة ضربت بلدة يآن خلال الليل، مما أدى لانتشال ثماني جثث حتى مساء السبت، في حين تم إنقاذ أربعة أشخاص دون إصابات خطيرة.


سكاي نيوز عربية


 




 

 


 

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