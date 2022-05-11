الأربعاء 11-05-2022
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الأربعاء، 11-05-2022 10:43 ص

فيديو -لحظة مصرع فتاة اثر انقلاب سيارة في مصر

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الوكيل الإخباري- توفيت فتاة واصيب 4 اخريات يوم الثلاثاء ، اثر حادث انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط" أمام مطار الجميل في مصر.

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وفي التفاصيل تم نقل الفتيات المصابات الى احدى المستشفيات في المحافظة و حالتهم الصحية غير مستقرة ومصابين بنزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة وتم وضع اخرى في مشرحة المستشفى فور وصولها جثة هامدة ، وفق ما نقلت وسائل اعلام مصرية .

 

وتم فتح تحقيق في الحادثة من جهات الأمن المصرية .

 

 

ونقل موقع "البيان" فيديو للحادثة .


 




 

 


 

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