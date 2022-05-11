فيديو -لحظة مصرع فتاة اثر انقلاب سيارة في مصر

الوكيل الإخباري- توفيت فتاة واصيب 4 اخريات يوم الثلاثاء ، اثر حادث انقلاب سيارة على طريق "بورسعيد - دمياط" أمام مطار الجميل في مصر.
وفي التفاصيل تم نقل الفتيات المصابات الى احدى المستشفيات في المحافظة و حالتهم الصحية غير مستقرة ومصابين بنزيف في المخ وكسر بقاع الجمجمة وتم وضع اخرى في مشرحة المستشفى فور وصولها جثة هامدة ، وفق ما نقلت وسائل اعلام مصرية .
وتم فتح تحقيق في الحادثة من جهات الأمن المصرية .
ونقل موقع "البيان" فيديو للحادثة .
شاهد.. لحظة مصرع وإصابة 5 فتيات في حادث مروع بـ #مصرhttps://t.co/FU1424lIb1#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/52CRc8ZYHg— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 10, 2022