الأحد 13-12-2020
الوكيل الاخباري

وزير التنمية يزف بشرى للأردنيين : دعم نقدي بأثر رجعي

أسعار الذهب الاحد 13/12/2020

قرار بشأن قروض المتقاعدين العسكريين يدخل حيز التنفيذ

وفيات الأحد 13/12/2020

قرار حكومي سار في طريقه للأردنيين

استكمال النظر في قضية فتى الزرقاء اليوم

أجواء لطيفة اليوم

عضو في لجنة الأوبئة يتوقع إصابة 20%-25% من الأردنيين بكورونا

الجزائر تسجل 9 وفيات و517 إصابة جديدة بكورونا

دائرة مراقبة الشركات تتوقف عن استقبال المراجعين الأحد والاثنين

الأحد، 13-12-2020 12:31 م

فيديو لسيارة الأحلام.. لا وقود ولا كهرباء وتكلفة السير صفر - شاهد

12-12-20-129237314


الوكيل الاخباري - كشفت شركة "أبتيرا" التي تتخذ من كاليفورنيا بالولايات المتحدة مقرا لها، عن سيارة تعمل بالطاقة الشمسية ذات مواصفات "خارقة".

اضافة اعلان

وأعلنت الشركة عن نفاذ مركباتها التي تعمل بالطاقة الشمسية والكهربائية، ولا تحتاج إلى إعادة شحن أبدا وفقا لها، في أقل من 24 ساعة من طرحها للبيع، علما أن ثمن الواحدة يبدأ من 26 ألف دولار.

 

وصمم هيكل السيارة من مواد خفيفة الوزن، الأمر الذي يوفر مقاومة هوائية منخفضة، كما أنها تدعم تقنية "نيفر تشارج"، القائمة على مجموعة من الخلايا الشمسية وحزمة بطاريات، والتي تتيح السير لمسافة ألف ميل أو ما يعادل 1609 كيلو مترا، لتتجاوز بذلك الرقم الخاص بسيارة "تسلا" من الطراز "إس"، والبالغ 370 ميلا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

وحول المواصفات المميزة في السيارة، قال الشريك المؤسس في "أبتيرا" كريس أنتوني: "مع تكنولوجيا (نيفر تشارج)، فأنت تسير بقوة الشمس. تحافظ حزمة الطاقة المدمجة في المركبة على شحن البطارية بحيث تكون جاهزة للانطلاق في أي وقت".


وأضاف أنتوني: "أجمل ما في السيارة أن بمقدورك ركنها بالموقف الخاص بعملك، لتعود إليها وهي مشحونة من طاقة الشمس. لن تدفع سنتا لقيادتها".


وتدمج السيارة التي يصل ثمنها إلى 46900 دولار بالنسبة للنموذج رباعي الدفع، محركات كهربائية مبرّدة بالسائل، بمقدورها دفع السيارة للانتقال من الصفر إلى سرعة 96 كيلومترا في الساعة في غضون 3.5 ثوان فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 177 كيلو مترا في الساعة.


وفي حال احتاج قائد السيارة إلى شحنها بسرعة، فيمكنه اللجوء إلى الخيار الكهربائي باستخدام مقبس 110 فولت.

 

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
27306894-8228909-image-a-5_1587109450992-634x405

السجن 10 سنوات لأنجلينا جولي الإيرانية - صور

لقطة الشاشة 2020-12-13 122701

شاهد.. أكثر منزل منعزل في العالم

4287471-1573311919

سيدة بريطانية تغيب عن حفل زفاف ابنتها الوحيدة بسبب ريموت التليفزيون

36726374-9043213-This_is_the_moment_a_large_giraffe_charges_some_tourists_on_the_-m-1_1607699762718

زرافة تثير ذعر سائحين برحلة سفاري في كينيا

emarat-news_2020-12-12_14-47-30_622651

بروز ظاهرة الشفق القطبي الشمالي في مدينة روسية

442-6

اللغز المخيف.. الجسم المعدني الغامض يظهر في دولة جديدة