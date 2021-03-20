فيديو لص الرياض يثير غضب السعوديين

الوكيل الاخباري - تصدر وسم "لص الرياض"، مساء الجمعة، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بموقع المدونات المصغرة، تويتر، في السعودية، حيث عبر -خلاله- السعوديين عن غضبهم من الواقعة.

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وأظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، لحظة تعرض امرأة للاعتداء والسرقة من أحد الأشخاص في حي الجرادية بالعاصمة الرياض.





ووثقت كاميرات المراقبة في أحد شوارع حي الجرادية بالرياض، قيام ذلك الشخص باعتراض طريق امرأة كانت تسير وخلفها طفلتها الصغيرة، بحسب وسائل إعلام محلية.





وعبر المغردون عن غضبهم من الواقعة التي وثقها المقطع المصور- الذي لم نتمكن من التأكد من صحته بشكل مستقل- والذي طالبوا بإلقاء القبض عليه في أسرع وقت.









المصدر : سبوتنك



