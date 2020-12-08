الثلاثاء 08-12-2020
الوكيل الاخباري

مصدر : الحكومة ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن أمر دفاع جديد

الأمانة توضح حول دفع مخالفات السير

العايد : توجيهات ملكية لتحسين أوضاع الأردنيين

مصر: القبض على 1448 فردا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية

تحذير أمني للأردنيين

مصابة كورونا تعاني وتناشد عبر برنامج الوكيل

مقطع فيديو ينتشر في زمن قياسي وأردنيون غاضبون

أسعار الذهب الثلاثاء 8/12/2020

وفيات الثلاثاء 8/12/2020

فرصة لسقوط الأمطار الثلاثاء

الثلاثاء، 08-12-2020 01:07 م

فيديو لـزفاف كوفيد 19 في الهند.. العروس مريضة كورونا والعريس مصمم

http___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_201203110901-03-indian-weddings-covid


الوكيل الاخباري - رغم ثبوت إصابة سيدة بفيروس كورونا المستجد، أصر شريكها على إتمام حفل زفافهما في موعده، لتشهد الهند واحدا من أغرب الأعراس خلال سنوات.

واحتفل العريسان بزفاف غير عاد في مركز للحجر الصحي بقرية تابعة لولاية راجستان الغربية، وارتدى الزوجان بدلات واقية زرقاء متشابهة، مع كامل معدات الوقاية الشخصية، كما ارتدى الكاهن، الذي بدا كرائد فضاء، بدلة بيضاء وقلنسوة.

وقال مسؤول مركز الحجر الصحي راجندرا مينا لشريك لـ"رويترز": "تشاورنا مع الأهالي ووافقوا على الزواج في مركز الحجر الصحي من دون أي طقوس معقدة".

اضافة اعلان
 



وبعد الزفاف، تم عزل كل من العريس والعروس في المركز، الذي أقيم كجزء من شبكة مرافق الحجر الصحي التي أقيمت في كل قرية هندية تقريبا.

وغالبا ما تكون حفلات الزفاف في الهند صاخبة بمشاركة أعداد غفيرة من الأقارب والضيوف، لكن عدة ولايات فرضت قيودا على الأعداد المسموح بها في تجمعات الزواج.

ولدى الهند ثاني أكبر عدد من حالات الإصابة بـ"كوفيد 19" في العالم بعد الولايات المتحدة، مع أكثر من 9.6 مليون حالة مؤكدة.

وتراجعت الإصابات مؤخرا منذ بلغت ذروتها في سبتمبر، رغم موسم المهرجانات المزدحم الشهر الماضي، الذي رافقه ازدحامات كبيرة في الأسواق والشوارع.

 

 

 

 

المصدر : سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1397723

فك لغز الأعمدة المعدنية.. مفاجأة لا تخطر على البال

1-1398689

مصر.. نار تخرج من باطن الأرض.. والسبب غريب

sippakorn-yamkasikorn-OX2-WvpEdsU-unsplash-1246x700

مصري يجني ثروة كبيرة من العقارب وسمومها

106764138-1603824816751-obama

بيع قميص لأوباما بمبلغ ضخم

524

أسماك سامة في مصر تسبب الوفاة بعد تناولها بـ8 ساعات

skynews-monolith-isle-of-wight_5197549

اكتشاف هيكل معدني غامض جديد في جزيرة وايت البريطانية

أخبار متعلقة
000_8WG3JH

المشروع الحلم .. خاتم هندي مرصع بأكثر من 12 ألف ماسة يدخل موسوعة غينيس

thumbs_b_c_d2c7da791d3b53f1fa4bcc8b25afda13

إذا أصابك فيروس كورونا في هذا المكان فستحصل على تعويض قدره 150 ألف يورو

55556103_303

المانيا تكشف سر فقدان مرضى كورونا لحاستي الشم والتذوق

20200715-gettyimages-1256396037_custom-df33989f510f36e3a4af3702d470f1e31cb7bb3a-s800-c85

نفذ صبره .. رجل صيني يصفع ممرضا اعتراضا على طريقة فحصه - فيديو

0_All-of-the-times-the-Queen-has-been-moved-to-tears-in-public

ملكة بريطانيا تحصل على قفازات جديدة تقتل فيروس كورونا

5fb96a1b4c59b74e98168f88

نجاة رجل بريطاني من لدغة كوبرا في الهند