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السبت، 18-06-2022 10:42 ص

فيديو .. لقطات مرعبة لسقوط احدى العاب الملاهي وعلى متنها اطفال في تركيا

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الوكيل الإخباري-بثّت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو يوثّق لحظات مرعبة لسقوط إحدى ألعاب الملاهي في مدينة أنطاليا جنوبي تركيا، حيث أُصيب 3 أطفال كانوا على متنها.

وتظهر اللقطات المصورة لحظة سقوط اللعبة على الأرض وعلى متنها مجموعة من الأطفال، وعمل فرق الإسعاف على إنقاذ الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات لتلقّي العلاج.

ووصفت وسائل إعلام محلية في البلاد إنقاذ الأطفال الثلاثة وتعافيهم من الحادث مع إصابتهم بجروج طفيفة، قائلةً إنّهم قد "عادوا من الموت".

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 الجزيرة

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