فيديو لمشجع المنتخب السعودي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

الوكيل الإخباري - أثار مشجع خلال مباراة المنتخب السعودي ونظيره البولاندي ، تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل عقب تحوله من مشجع سعودي لمشجع بولندي بعد هدف ليفاندوفسكي .



وأظهر فيديو متداول ، مشجع (يبدو أنه من الجنسية الآسيوية ) كان يرتدي قميص المنتخب السعودي ، وعقب أن أحرز اللاعب البولندي ليفاندوفسكي هدفا بمرمى المنتخب السعودي ، خلع قميصه وتحول لمشجع بولندي .



وأوضح الفيديو، ارتداء المشجع لقميص المنتخب البولندي أسفل قميص المنتخب السعودي ، وبدأ يرقص احتفالا بهدف ليفاندوفسكي ، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثانية من كأس العالم قطر 2022 .

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