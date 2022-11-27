الأحد 27-11-2022
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الأحد، 27-11-2022 10:03 ص

فيديو لمشجع المنتخب السعودي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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الوكيل الإخباري -  أثار مشجع خلال مباراة المنتخب السعودي ونظيره البولاندي ، تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل عقب تحوله من مشجع سعودي لمشجع بولندي بعد هدف ليفاندوفسكي .

وأظهر فيديو متداول ، مشجع (يبدو أنه من الجنسية الآسيوية ) كان يرتدي قميص المنتخب السعودي ، وعقب أن أحرز اللاعب البولندي ليفاندوفسكي هدفا بمرمى المنتخب السعودي ، خلع قميصه وتحول لمشجع بولندي .

وأوضح الفيديو، ارتداء المشجع لقميص المنتخب البولندي أسفل قميص المنتخب السعودي ، وبدأ يرقص احتفالا بهدف ليفاندوفسكي ، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثانية من كأس العالم قطر 2022 .

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