فيديو لمطاردة طفل يقود شاحنة مسروقة في امريكا

الوكيل الإخباري - تسبب طفل يبلغ من العمر 12 عاماً بإستنفار عناصر الشرطة الأميركية، بعدما سرق شاحنة وظل يقودها لأكثر من ساعة، مخلفا وراءه خسائر مادية كبيرة.



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وأفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن الشاحنة المجهزة برافعة شوكية، التي يصل وزنها إلى نحو 15 طنا، سرقت مساء يوم السبت من خارج مدرسة في آن أربور بولاية ميشيغان، باستخدام مفتاح عثر عليه الصبي في خزانة.



ولاحقت الشرطة الشاحنة بعدما لاحظت أن السائق لم يشغل المصابيح الأمامية، وكان يسير بسرعة لا تتجاوز 30 كيلومترا في الساعة.



لكن الصبي لم يتوقف عن القيادة، وظل هاربا لأكثر من ساعة صدم خلالها نحو 10 سيارات.



وقالت شرطة آن أربور: "كان هذا وضعا خطيرا للغاية، وكان من الممكن أن ينتهي بإصابات خطيرة لا يزال الحادث قيد التحقيق الجنائي"، في حين لم تخلف الواقعة أي إصابات بشرية.



ونشرت الشرطة الأميركية مقطع فيديو يظهر ملاحقة الشاحنة، بينما كان الضابط يحث الصبي على "التوقف الآن"، ويحذر زميله من التوقف أمامه.



وتم، في نهاية المطاف، اعتقال الصبي بعد نحو ساعة من المطاردة، واقتياده إلى مركز احتجاز الأحداث.

pic.twitter.com/pkHyF8yKxE Police in Ann Arbor, Michigan arrested a 12-year-old boy after he led officers on an hourlong chase through the city in a stolen forklift. The boy accessed the construction vehicle at a school after finding the key hidden inside its cab, police said. https://t.co/taVc8lVCIr November 28, 2023

سكاي نيوز