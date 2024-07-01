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الإثنين، 01-07-2024 01:07 م

فيديو مؤثر لأب مصري يفاجئ ابنته في حفل تخرجها بعد غياب

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الوكيل الإخباري- تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مشهداً مؤثراً لمواطن مصري سافر إلى الجزائر بعد غياب، ليفاجئ ابنته بحضوره حفل تخرجها في المرحلة الابتدائية بإحدى المدارس الجزائرية.

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وحقق الفيديو انتشاراً كبيراً، ووصفه الكثيرون بـ"المؤثر"، خاصةً أن الوالد لم يرَ ابنته منذ فترة طويلة، وكانت المفاجأة غير متوقعة بالنسبة لها.


وفي تصريح له، قال المهندس أحمد زهران: "أنا مصري مقيم في الجزائر، كنت في مصر خلال الستة أشهر الماضية لإجراء عملية في القلب، ابنتي تتخرج هذا العام من الصف الخامس الابتدائي، وأردت أن أفاجئها بحضوري حفل تكريمها".


وأوضح زهران: "سافرت من مصر إلى الجزائر، ومن العاصمة إلى ولاية المغير، بتنسيق مع عدة جهات منها إدارة المدرسة. آمل أن تعجبها المفاجأة".


وأثناء الحفل، نادى مقدم الحفل على الطفلة "شهد" ليكشف عن المفاجأة، إذ أعلن أن والدها أحمد زهران هو من سيقوم بتكريمها.


وفي هذه اللحظة، اختلطت مشاعر الدهشة والسرور على وجه الفتاة، فتوجهت نحو والدها واحتضنته وكانت الدموع في عينيها، في مشهد أثر في الكثير من الجزائريين سواء كانوا في قاعة الحفل أو متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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