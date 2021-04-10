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السبت، 10-04-2021 12:11 م

فيديو مؤثر لإنقاذ حياة طفلة مختنقة في فلسطين

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الوكيل الإخباري- أظهر مقطع فيديو متداول لحظات مؤثرة لإنقاذ طفلة فلسطينية من الموت إثر اختناقها نتيجة انسداد مجرى التنفس، وسط ذهول وفزع والديها.

ووفق وسائل إعلام فلسطينية، نجح طبيب داخل المركز الصحي في بلدة قباطية بمدينة جنين الفلسطينية، في إنقاذ حياة طفلة عمرها سنة وأربعة أشهر، كانت برفقة والديها، بعد إصابتها بانسداد في مجرى التنفس.

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وكان نزال قد أوضح عبر حسابه على فيسبوك أن والد الطفلة أتى إليه مذعورًا، وكان يصرخ بأن طفلته ، ماتت مخنوقة وأن“البنت لا تتحرك“.

وكتب الطبيب الفلسطيني:“الثانية فجرًا إلا 10 دقائق.. كان يومًا شديدًا ومرهقًا .. ما قدرت أستنى أصل البيت عشان أرتاح .. نمت على أحد الأسِرَّه وغفيت للحظات.. بس الموت حسيت فيه صراخ و صياح، الموت جاي لعندي.. ركضت وأنا نائم.. الصراخ لسه ما وعّاني، كثير أفكار، وخربطات، و تهيُؤات برأسي، والموت بعده مسيطر.. حسيت رأسي بده يفقع.. عيناي لسه ما فتحتا.. ما عندي لسه القدرة إنه استوعب إيش إللي قاعد بصير.. الأب بصرخ بصوت مبحوح : ”ماتت، ماتت مخنوقة..مشااان الله..مااااااتت“.

وتابع:“حملت الطفلة بلا وعي و لا إدراك.. حملت جثة طفلة عمرها سنه وأربعة أشهر.. حملتها و لهون وقف قلبي .. مدّدتها على إيدي اليمين، ووجهها لتحت، وضربتها مرة وراء الثانية براحة إيدي الثانية على منتصف ظهرها، لحظة وبكت الطفلة.. و وقتها أنا صحيت“.

 

 

 

المصدر: إرم

 




 

 


 

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