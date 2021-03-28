فيديو مؤثر.. مسنّة مصابة في قطار سوهاج تستغيث.. شاهد

الوكيل الاخباري - تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر ومؤلم لسيدة مسّنة عالقة في إحدى عربات أحد القطارين الذين تصادما في سوهاج المصرية، وهي تصرخ مستغيثة تطالب بانتشالها، وتقول لأحد الأشخاص بلكنة صعيدية: "طلعني .. يا ولدي".

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واستقلت السيدة سمرة الراوي (60 عاماً) القطار المتجه من مسقط رأسها نجع حمادي إلى العاصمة القاهرة لتقيم عند أقاربها هناك، بعدما طردها ابنها من المنزل.



وأوضحت تقارير إعلامية أن الراوي يتم علاجها حالياً في مستشفى طهطا بسوهاج.

وكان القطار المميز القادم من القاهرة باتجاه الصعيد قد اصطدم بالقطار العادي المتجه في نفس الاتجاه حيث فوجئ الركاب بتوقف القطار عند مدينة طهطا بسوهاج وأثناء توقفه اصطدم به القطار المميز القادم في نفس الاتجاه لينتج عن الاصطدام انقلاب القطار العادي وسقوط عدد كبير من الركاب في الترعة الموازية لخط سكة الحديد.





لها

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